Общество

В работе псковского «РЖД» обнаружены нарушения законодательства об отходах производства

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления на территории земельных участков в пределах полосы отводы железной дороги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, по результатам проверки выявлено наличие в полосе отвода железной дороги на земельном участке, расположенном между улицами Средней и Тихой города Пскова несанкционированной свалки. Вместе с тем нормами действующего законодательства запрещается сброс на почву отходов производства и потребления.

В связи с этим Псковской транспортной прокуратурой начальнику Псковской дистанции пути ОАО «РЖД» внесено представление. Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируется прокуратурой.