Эксперты объяснили нежелание мужчин делать предложение руки и сердца

Страх перед браком часто связан не с отсутствием чувств к партнеру, а с боязнью потери свободы, повторения ошибок прошлого или собственной несостоятельности в отношениях.

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Страх перед созданием семьи не всегда означает отсутствие чувств к партнеру. По словам бизнес-консультанта, терапевта, эксперта по системному подходу в бизнесе и жизни Дмитрия Коппа, за этим часто скрывается боязнь потери свободы, риск совершить ошибку или повторение неудачного сценария родительской семьи. Если человек рос в атмосфере конфликтов или развода, близость может восприниматься психикой как опасная территория, что ведет к саботажу отношений через уход в работу или бытовые придирки.

Другим механизмом является ощущение собственной недостойности или «синдром самозванца» в отношениях. Мужчина может казаться успешным, но внутри сомневаться, сможет ли он соответствовать ожиданиям партнерши. В таком случае предложение руки и сердца воспринимается не как романтический шаг, а как экзамен на состоятельность, который страшно провалить.

На динамику отношений влияет распределение обязанностей и прошлый опыт партнеров. Психолог, кандидат психологических наук Антон Савицкий отмечает, что, если у женщины сформировано недоверие к мужчинам с детства, она может бессознательно брать на себя все финансовые и бытовые вопросы. Такая гиперфункция одного партнера неизбежно ведет к гипофункции другого, лишая его пространства для проявления инициативы и ответственности.

Практикующий психолог Екатерина Боронкина указывает, что позиция «вечного жениха» имеет свои вторичные выгоды. Мужчина получает все блага брака, но формально остается свободным, что снижает его тревогу перед необратимостью решения. Чтобы изменить ситуацию, эксперт рекомендует женщинам не брать на себя роль спасателя и постепенно возвращать партнеру его функции.

Важно различать осознанную неготовность и инфантильное нежелание брать обязательства. Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д.Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин подчеркивает, что фраза «я не готов» подразумевает наличие конкретного плана (например, достижение финансовой устойчивости) и уважение к женщине.

Специалисты советуют вместо ультиматумов вести честный диалог о смысле союза, пишут «Известия». Признаком временных трудностей является готовность мужчины обсуждать свои страхи и предлагать конкретные шаги для их преодоления. Если же тема брака годами обесценивается или вызывает агрессию, это может свидетельствовать о принципиальном различии жизненных целей.