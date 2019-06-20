Общество

Псковский политехнический колледж представит свой «столярный двор» на Ганзейском празднике

Псковский политехнический колледж первым в регионе подписал соглашение с министерством просвещения Российской Федерации о предоставление из федерального бюджета гранта в размере более 20 млн рублей на создание пяти инновационных лабораторий. Новые мастерские с современными станками и оборудованием будут созданы по направлениям: производство мебели, столярное и плотницкое дело, реставрация мебели и садово-парковый и ландшафтный дизайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Сейчас в колледже полным ходом идут работы по подготовке помещений к ремонту, и производится демонтаж старых деревообрабатывающих станков и оборудования. Поступление нового оборудования ожидается в сентябре-октябре.

В данный момент студенты профессии «Мастер столярного и мебельного производства» во главе с креативным мастером производственного обучения Михаилом Егоровым не скучают, а основательно готовятся к Ганзе. На Ганзейском празднике будет стоять «столярный двор» Псковского политехнического колледжа, продавать там будут коников. Так называлась старинная деревянная игрушка на Псковщине. Гости Ганзы и псковичи смогут приобрести за небольшую цену деревянные игрушки «под старину».

Параллельно в колледже проходил конкурс графического дизайна, посвященный Ганзе. В феврале в колледже на средства из резервного фонда губернатора области Михаила Ведерникова была оборудована лаборатория графического дизайна с современными компьютерами, планшетами и цветными принтерами. Специальность «Дизайн», по которой в колледже обучаются более 100 студентов, получила новый вектор развития.

Студенты-дизайнеры должны были выполнить календарь 2019 года, посвященный Ганзе, разработать постер на программу праздника с использованием ганзейского знака, фотографий Пскова и подготовить свою продукцию к профессиональной печати. Лучшими стали Алена Белова, Надежда Диодорова, Ольга Егорова и Анна Семенова.