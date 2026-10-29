Станислав Стармолотов: Псков нуждается в заботе ежедневно

Исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов вместе с сотрудниками администрации приняли участие в общегородском субботнике. Об этом Станислав Стармолотов сообщил в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов/ канал Мах

«Вместе мы привели в порядок территорию вокруг храма в честь Нового Вознесения, собрали листву и мусор. Буквально час работы, и этот уголок стал значительно чище и привлекательнее. Псков – наш общий дом. Слова про «чистый и уютный город» превращаются в реальность только через конкретные дела. Субботник – как раз такой случай», - отметил он.

Исполняющий полномочия главы Пскова подчеркнул, что ему важно не только руководить работой городской администрации, но и быть рядом с коллегами, с жителями города.

«Когда все делают общее дело вместе, появляется и результат, и настоящий командный дух. Благодарю всех, кто сегодня потрудился вместе с нами. Давайте беречь порядок не только в месячник чистоты – Псков нуждается в заботе ежедневно», - заключил Станислав Стармолотов.