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Сотрудники ПОИПКРО провели семинар для педагогов колледжа в Острове

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Сотрудники Псковского областного института повышения квалификации работников образования провели методический семинар «Основы наставничества в профессиональном самоопределении» в Островском многопрофильном колледже. Мероприятие стало практическим шагом в реализации инновационного проекта родительских инициатив «Профессиональный оазис: родительско-студенческое наставничество как инструмент трудового воспитания и профессионального самоопределения». Об этом сообщили в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ПОИПКРО/ сообщество ВКонтакте

Проект стал победителем третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, организатором которого выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

В работе семинара приняли участие специалисты центра профориентации и повышения квалификации кадров СПО Ольга Божкова и Наталья Сидоровская, а также сотрудники кафедры управления развитием образовательных систем Надежда Чернушевич и Алена Минава.

 

Программа семинара была построена на сочетании теории и активной практики:

  • рефлексивная разминка - настрой на продуктивную работу и осознание собственного опыта наставничества;
  • мини-лекция «Анатомия наставничества» - разбор ключевых понятий, ролей и этапов сопровождения;
  • практикум - отработка конкретных инструментов взаимодействия наставника и наставляемого;
  • игра «100 к одному» - интерактивный формат, позволивший закрепить материал и обменяться профессиональными находками.

Для преподавателей колледжа семинар стал не только методической площадкой, но и возможностью увидеть, как родительско-студенческое наставничество может стать реальным механизмом трудового воспитания и осознанного выбора профессии.

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