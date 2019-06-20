Общество

В Ботаническом саду после ремонта заработал фонтан

25 июня в псковском Ботаническом саду после ремонта включили фонтан. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

По словам депутата Псковской городской Думы, директора МП города Пскова «Специализированная служба» Сергея Федорова, срочный ремонт требовался фонтану все последние 5 лет, но лишь в этом году, после того как вопрос был поднят на уровне городской Думы, удалось изыскать в бюджете средства.

«Мы нашли старые фотографии этого фонтана, сделанные в 1972 году, и было решено воссоздать первоначальное цветовое решение. Так что сейчас вы видите его в той цветовой гамме, в которой он был изготовлен и установлен, - отметил Сергей Федоров. - Правда, на восстановление подсветки денег пока не выделено, но обещаем, что со временем будет воссоздана и она».

При этом депутат призвал жителей и гостей Пскова бережно относиться к восстановленному фонтану и, в частности, не захламлять его и прилегающую к нему территорию различным мусором.