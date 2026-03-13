Псковская областная больница предлагает молодежи целевое обучение

Псковская областная клиническая больница приняла участие в ярмарке вакансий «Профессия — твой выбор» на площадке Дома молодёжи 12 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Организатором мероприятия выступил Центр занятости населения Псковской области.

От здравоохранения выступили заместитель главного врача по организационно-методической работе Екатерина Астафьева и методист организационно-методического отдела Мария Минина.

В ходе открытого диалога с выпускниками школ и студентами колледжей специалисты рассказали о востребованных профессиях в медицине — от среднего медперсонала до врачей, поделились возможностями целевого обучения и поддержки молодых специалистов, ответили на вопросы о стажировках, наставничестве и карьерном росте в ПОКБ.

«Медицина — это не только призвание. Это стабильная профессия с возможностью расти, учиться и реально помогать людям каждый день», — отметила Екатерина Астафьева.

Для участия в программе целевого обучения нужно обратиться либо в областную больницу в Пскове по телефону: 8 (8112) 56-76-21, либо в ее Великолукский филиал по телефону: 8 (81153) 7-31-81.

Затем необходимо сообщить ФИО, СНИЛС, в также желаемый вуз или медицинский колледж.