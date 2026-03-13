В российских школах появятся единые учебники по каждому обязательному предмету

Единые государственные учебники появятся по каждому обязательному предмету школьной программы, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр отметил, что на финальной стадии находится подготовка единых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Уже в предстоящем учебном году они появятся во всех российских школах.
Кроме того, в новом учебном году начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Для его преподавания школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями, пишет РИА Новости.
Уточняется, что до конца 2026 года планируется включить в федеральный перечень учебников единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду (технологии) для 5–9 классов.