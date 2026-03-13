 
Общество

На Солнце впервые за три недели произошла сильная вспышка

0

Вспышка M-класса зарегистрирована на Солнце. Максимум излучения был достигнут в 12:55 по московскому времени. Продолжительность вспышки составила около 20 минут, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS). 

Фотографии: Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS)

«Событие произошло на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала активности и представляет интерес, главным образом, именно этим. Последний раз вспышка данного класса была зарегистрирована 25 февраля (балл тогда составил M2.3). Балл произошедшего события чуть ниже — M1.2. В отрыве от текущей ситуации глубокой солнечной депрессии событие является довольно рядовым, так как относится к самой нижней границе M-класса. Кроме того, положение центра вспышки на краю солнечного диска (а уже поступили данные телескопов) исключает влияние на Землю», - рассказали в лаборатории.

Предвестников того, что событие может запустить выход Солнца из текущего локального минимума, нет. Почти наверняка взрыв является единичным и относительно случайным, добавили специалисты. 

Также в лаборатории проинформировали, что к Земле пришли первые потоки плазмы, связанные с корональной дырой.

«Уже наблюдаются слабые возмущения. В этой ситуации прогноз по выходу к концу дня на уровень магнитных бурь выглядит вполне реальным», - заключили эксперты. 
