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Общество

В Псковской области росгвардейцы изъяли у граждан 62 оружия

27.06.2019 12:22|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области росгвардейцы изъяли в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» 62 единицы гражданского оружия и 111 патронов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. Мероприятие проводилось с 18 по 24 июня.

Источник: pixabay.com

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, провели более 700 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия, составлено 48 административных протоколов.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.

Теги: #Росгвардия #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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