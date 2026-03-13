В Пскове определили лучших ораторов среди школьников и студентов колледжей

В Псковском филиале Университета ФСИН России объявили итоги ежегодного конкурса ораторского мастерства Oratio‑2026, посвящённого Году единства народов России. Победу в номинации «Школьники» одержала учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей "Развитие“» Снежанна Виноградова. В категории «Обучающиеся СПО» первой стала студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского‑Корсакова Арина Ильинова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Конкурс был посвящен Году единства народов России, в нем приняли участие представители 8 средних общеобразовательных и 3 средних профессиональных образовательных организаций города Пскова.

По итогам конкурсных испытаний победителем среди школьников стала учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей "Развитие"» Снежанна Виноградова, научным руководителем которой является учитель истории и обществознания Марина Митина.

В категории обучающихся средних профессиональных образовательных организаций первое место заняла студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» Арина Ильинова (научный руководитель — заведующая кафедрой «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Ирина Галковская).

Дипломы победителям и призерам конкурса, а также благодарственные письма их научным руководителям вручил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники филиала, а также курсанты — призеры межвузовского конкурса ораторского мастерства «Подвигу лежит дорога в вечность». Особое внимание в выступлениях уделялось глубине раскрытия темы «Многоликая Россия», логичности и убедительности аргументации, оригинальности подачи материала, культуре и технике речи, умению держаться перед аудиторией и вести диалог.

Конкурс проходил в два этапа. В первый день участники представляли подготовленные выступления продолжительностью от 5 до 7 минут по одной из предложенных тем. Среди них — «От Калининграда до Камчатки: географическое многообразие России», «Лица России: народы, языки, обычаи», «В единстве сила: что делает многонациональную Россию непобедимой», «Каждый народ — художник: культурное многообразие России», «Наше общее будущее: молодежь многонациональной России» и другие. Во второй день участникам предстояло продемонстрировать умение импровизировать: всего за несколько минут до начала выступления им предлагалась новая тема, на которую необходимо было подготовить и представить трехминутную речь.

Напомним, что организатором конкурса ораторского мастерства Oratio – 2026, посвященного посвященный Году единства народов России, второй год является Псковский филиал Университета ФСИН России.