Общество

У Псковской транспортной прокуратуры возникли претензии к техническому оснащению МАПП Шумилкино

Техническое оснащение таможенного поста МАПП Шумилкино (Печорский района, граница с Эстонией) не в полной мере соответствует требованиям законодательства. К такому выводу пришла Псковская транспортная прокуратура, которая в ходе проверки выявила нарушения федерального законодательства в сфере обустройства государственной границы Российской Федерации и мест ее пересечения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, проверке подвергся Псковский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». В ходе проверки установлено, что на МАПП Шумилкино в ненадлежащем состоянии находится асфальтобетонное покрытие, имеющее значительные выбоины и трещины, помещение бокса для осуществления досмотра транспортных средств требует косметического ремонта, в неудовлетворительном состоянии находятся автомобильные весы.

В этой связи Псковским транспортным прокурором начальнику Псковского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» внесено представление.

«Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется», - заверили в транспортной прокуратуре.ф