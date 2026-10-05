Почему подросток причиняет себе вред, когда эмоции непереносимы, рассказал психолог

Самоповреждение выглядит как стремление к страданию, однако в реальности оно нередко служит защитой от ещё более невыносимых переживаний. Какую функцию выполняет физическая боль, когда эмоции становятся непереносимыми, ответила подростковый и взрослый психолог Марина Антощук.

«Такие подростки в моей практике появляются постоянно. Особенно часто — в какие-то важные и сложные периоды их жизни: экзамены, переходы в другую школу, переезд в другую страну, развод родителей, конфликты дома, буллинг, расставания, сильные изменения в отношениях. И родители в этот момент часто приходят очень напуганные. Потому что увидеть порезы на теле своего подростка — страшно. А страх — такой себе помощник в адекватности восприятия ситуации. Кто-то начинает контролировать каждый шаг, проверять руки и тело, отбирать всё острое, ругать, запрещать, требовать обещаний «больше так не делать», — рассказала Марина Антощук.

При этом эксперт отметила, что речь пока идёт о порезах, видимых и понятных для родителей. Но селфхарм на этом не заканчивается. И здесь важно разобраться, что вообще такое селфхарм.

«Селфхарм — это намеренное причинение вреда себе, часто как способ справиться с сильными эмоциями, напряжением, тревогой, злостью, пустотой или внутренней болью», — пояснила психолог.

Как поясняет психолог, это могут быть: порезы и царапины (мини тату), кусание губ, щёк, рук, выдавливание прыщей до крови и ран, выдёргивание волос, ресниц, бровей, тренировки до боли и полного истощения, а также другие способы намеренно причинять себе физическую боль или повреждение.

«Но здесь есть важная оговорка. Не каждое такое действие является селфхармом. Подросток может выдавить прыщ просто потому, что его раздражает прыщ. Может заниматься спортом и уставать. Может сделать пирсинг потому, что ему нравится, как он выглядит. Помним, иногда банан — это просто банан. Важны намерения и функция», — отметила Марина Антощук.

По словам эксперта, если подросток причиняет себе боль или повреждает тело именно для того, чтобы справиться с тяжёлым эмоциональным состоянием — снять напряжение, заглушить эмоции, наказать себя, почувствовать хоть что-нибудь или пережить невыносимый момент — тогда мы уже говорим о самоповреждающем поведении. И очень важно понимать, что селфхарм — это не обязательно попытка привлечь внимание и далеко не всегда желание умереть.

Чаще подросток таким способом пытается справиться с эмоциями, которые он пока просто не умеет выдерживать и выражать словами.

«Иногда физическая боль на время перебивает душевную. Иногда помогает почувствовать хоть что-то, когда внутри пустота. Иногда это способ снять огромное напряжение, злость или тревогу. Иногда — наказать себя за то, что подросток считает «неправильным» в себе. А иногда это действительно сообщение: «Мне плохо. Я не знаю, как тебе об этом сказать. Пожалуйста, заметь», — добавила специалист.

Существует мнение, что селфахрм — это привлечение внимания. Безусловно, как подчёркивает психолог, подросток привлекает внимание к проблеме, однако вопрос заключается в другом — почему именно таким образом?

«Самоповреждение — не каприз и не подростковая дурь. Это способ справляться, который психика выбрала в моменте. Очень опасный и разрушительный. Поэтому задача взрослого — не только забрать острый предмет, запретить, контролировать руки и требовать: «Больше так не делай».

Важно разобраться: что происходит с подростком прямо перед этим? Что он чувствует? От чего пытается избавиться? Чего ему не хватает? Почему других способов справляться с этим состоянием пока нет? Это большая работа для рефлексии и замедлении перед основным действием, пишет RuNews24.ru.

«И очень важно, чтобы родитель в этот момент тоже получил помощь. Здесь работает мое любимое правило самолета: надеваем кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Потому что напуганному родителю очень сложно оставаться спокойным, когда он видит, что его ребёнок причиняет себе вред. А подростку в этот момент особенно нужен взрослый, который не испугается его боли. Нам всем иногда нужен собственный внутренний взрослый. Так что смело обращайтесь к специалистам. Всем здоровья!», — резюмировала Марина Антощук.