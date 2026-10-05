Психотерапевт высказалась о норме безделья в день

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что универсальной «дневной нормы» безделья, которая нужна для отдыха, не существует.
При этом психотерапевт отметила, что такие промежутки необязательно тратить на просмотр соцсетей, так как это действие, напротив, удерживает мозг в режиме стимуляции. Вместо этого Крашкина посоветовала прогуляться без цели, выпить чашку кофе в тишине или несколько минут смотреть в окно, позволяя мыслям идти своим чередом, пишет «Лента.ру».
«Главное — чтобы отдых действительно восстанавливал, а не становился способом бесконечно избегать жизни и важных дел», — заключила психотерапевт.