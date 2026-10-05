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Психотерапевт высказалась о норме безделья в день

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Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что универсальной «дневной нормы» безделья, которая нужна для отдыха, не существует.

«Я бы не советовала превращать отдых в очередной норматив: "обязательно 30 минут безделья в день". Это только создаст новую обязанность. Гораздо полезнее научиться замечать собственное состояние и заранее оставлять в расписании небольшие промежутки, когда от вас ничего не требуется», — подчеркнула психотерапевт.

При этом психотерапевт отметила, что такие промежутки необязательно тратить на просмотр соцсетей, так как это действие, напротив, удерживает мозг в режиме стимуляции. Вместо этого Крашкина посоветовала прогуляться без цели, выпить чашку кофе в тишине или несколько минут смотреть в окно, позволяя мыслям идти своим чередом, пишет «Лента.ру».

«Главное — чтобы отдых действительно восстанавливал, а не становился способом бесконечно избегать жизни и важных дел», — заключила психотерапевт.

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