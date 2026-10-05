Врач назвал три главных признака развития диабета

Постоянная жажда, голод и частое мочеиспускание могут указывать на развитие диабета, рассказал врач-кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Первый самый важный симптом (развития диабета - ред.) - это появление сухости во рту, причем постоянной, которая не снимается водой. Там есть такая "троечка": полифагия, полидипсия и полиурия. То есть постоянная жажда, голод и частое мочеиспускание, но в некоторых случаях присоединяется резкая худоба, как ни странно», - сказал Андрей Кондрахин.

По его словам, заболевание формируется скрытно. Врач также рассказал, чем отличаются диабет первого и второго типа, пишет РИА Новости.

«Второй тип отличается от первого механизмом развития. При первом не хватает инсулина изначально, а при втором он вырабатывается, но клетки организма его не чувствуют», - сказал Андрей Кондрахин.