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Врач назвал три главных признака развития диабета

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Постоянная жажда, голод и частое мочеиспускание могут указывать на развитие диабета, рассказал врач-кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Первый самый важный симптом (развития диабета - ред.) - это появление сухости во рту, причем постоянной, которая не снимается водой. Там есть такая "троечка": полифагия, полидипсия и полиурия. То есть постоянная жажда, голод и частое мочеиспускание, но в некоторых случаях присоединяется резкая худоба, как ни странно», - сказал Андрей Кондрахин.

По его словам, заболевание формируется скрытно. Врач также рассказал, чем отличаются диабет первого и второго типа, пишет РИА Новости.

«Второй тип отличается от первого механизмом развития. При первом не хватает инсулина изначально, а при втором он вырабатывается, но клетки организма его не чувствуют», - сказал Андрей Кондрахин.

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