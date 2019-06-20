Общество

В реке Ловать рыбак поймал «странную рыбу с человеческими зубами»

Рыбак из Великих Лук поймал в реке Ловать рыбу семейства пираньевых - бурый паку. Об этом он рассказал в группе «ВКонтакте» «Великие Луки. Рыбаки».





По его словам, на рыбалку он вышел в ночь. Сначала все было тихо, а затем леску начало тянуть то влево, то вправо. «По ощущениям, щука, больно рывки сильные и в разные стороны. Минуты через три-четыре подвожу к берегу и вижу под фонариком в воде - лещ! И тут этот якобы лещ делает две свечки, одну за другой. Думаю, странный лещ в Ловати водится, подвел к берегу и боюсь в руки взять - странная рыба с человеческими зубами», - поделился впечатлениями великолучанин.

Бурый паку - вид пресноводных лучеперых рыб из подсемейства пираньевых семейства харациновых или (по другой классификации) семейства пираньевых, единственный вид в роде Colossoma.