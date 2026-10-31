Ноябрь в Псковской области будет на 2-3 градуса теплее нормы – прогноз МЧС

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в ноябре составит от -0,2 до +0,9 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 48 до 62 миллиметров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

В ноябре погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под воздействием периферий циклонов. В связи с этим ожидается преобладание облачной погоды с частыми осадками. Температурный фон большую часть месяца будет повышенным относительно климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 110-150% от климатической нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры составят от +4 до +9 градусов. Во второй декаде преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +2 до +7 градусов. Преобладающие ночные температуры в первых двух декадах будут находиться в пределах от -1 до +4 градусов, с отдельными понижениями от -2 до -5 градусов.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры составят от 0 до +5 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от -1 до - 6 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.