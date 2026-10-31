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Эксперт по ЖКХ рассказал, можно ли пить безалкогольное пиво во дворе

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С точки зрения Жилищного кодекса, употребление безалкогольного пива на лавочке во дворе или внутри подъезда не считается правонарушением — это то же самое, если бы человек пил квас или кефир. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Главное правило здесь содержится в Федеральном законе № 171-ФЗ. Согласно статье 2 этого документа, спиртным признается только та продукция, где доля этилового спирта превышает половину процента от общего объема. В нулевом пиве этот показатель ниже, поэтому юридически оно относится к категории безалкогольных продуктов. По этой причине статья 20.20 КоАП РФ, наказывающая за распитие алкоголя в общих зонах, в данном случае неприменима», — сказал Дмитрий Бондарь.

Он уточнил, что на практике у любителей безалкогольных напитков могут возникнуть неприятности, поскольку издалека банка выглядит точно так же, как обычное пиво.

«Проходящий мимо патруль полиции, скорее всего, захочет проверить документы и рассмотреть этикетку ближе. Чтобы избежать лишних проверок, люди иногда переливают напиток в термокружку или закрывают этикетку. Кроме того, часто подобные встречи сопровождаются другими нарушениями. Если отдыхающие станут громко разговаривать или включат музыку в позднее время, их привлекут к ответственности за нарушение покоя граждан по местному законодательству о тишине», — добавил Дмитрий Бондарь.

Эксперт напомнил, что штраф могут выписать за шум, курение на крыльце, в тамбуре или около детской площадки, пишет «Газета.Ru».

«Иногда банальный отдых на скамейке перерастает в конфликт с соседями из-за брошенного мусора или нецензурных выражений. Громкая ругань под окнами может быть расценена правоохранительными органами по статье 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. За это правонарушение предусмотрен арест на срок до пятнадцати суток. Поэтому вывод простой: пить нулевое пиво около дома можно без опасений. Но необходимо вести себя тихо, убирать за собой банки и уважать покой остальных жильцов», — заключил он.

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