«Бороться за здоровье вместе с пациентом»: врач Порховской больницы - о нацпроекте, Центре активного долголетия и школах здоровья

Ни для кого не секрет, что на продолжительность жизни влияет множество факторов, начиная со стресса и вредных привычек, заканчивая генетической предрасположенность и наличием хронических заболеваний. Как обнаружить заболевания на ранней стадии? Как научиться жить с «хроникой» без ущерба для качества жизни? Как определить механизм старения и его состояние? Как изменилось качество работы Порховской межрайонной больницы после внедрения инициатив в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также работе Центров здоровья и активного долголетия в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала участковый врач-терапевт и по совместительству, врач по медицинской профилактике Порховской межрайонной больницы Анастасия Рузанова.

Фото: Порховская межрайонная больница

— Порховская межрайонная больница стала площадкой для организации работы инициатив в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Расскажите, пожалуйста, что это за проекты и как давно они реализуются на базе учреждения?

— В настоящий момент их у нас действует достаточно много. Например, одной из них является «Дистанционный мониторинг давления», когда пациенту на дом выдается аппарат, и с помощью специального приложения, которое скачивается на мобильный телефон, он в течение определенного времени, который задает доктор, записывает свое давление, и это все отображается в компьютере врача. А по истечении срока пациент возвращает тонометр. У врача есть все записи, которые пациент вносил в течение определенного времени, и на основе этого ему подбирается лекарственная терапия.

Наш Центр здоровья, который занимается коррекцией факторов риска развития заболеваний, тоже работает в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Также в настоящий момент мы внедряем программу «Медицина здорового долголетия» и открываем на своей базе Центр активного долголетия.

Данное структурное подразделение принципиально новое не только для нас, но и для нашей страны. В нем смогут проходить обследование все пациенты с 18 лет и старше, имеющие хронические заболевания или же здоровые. На базе центра пациенты смогут обсудить со специалистами тему качества жизни (питание, самоощущение, физической активности, настроения) и пройти функциональные обследования по инструментальному методу,. На основе полученных данных будет формироваться заключение. После этого пациент сможет пойти на прием к врачу Центра активного долголетия, где совместно со специалистами разберут результаты его исследований индивидуально.

На первом этапе специалисты центра по определенным критериям могут решить, необходим ли человеку переход на второй этап, на котором пациент будет сдавать определенный перечень анализов, и по определенным отклонениям, которые будут видны в анализах, специалист сможет сделать заключение о выявлении механизма старения человека, и какой именно механизм активирован. В перечень обследований, на которые пациент может быть направлен по итогам первого этапа посещения Центра активного долголетия входят следующие мероприятия: «Преждевременная активация иммуновоспалительного механизма старения» - если биологический возраст превышает пять лет, «Инсулинорезистентность, гликирование и преждевременная активация метаболического механизма старения» - если биологический возраст превышает пять лет, по отклонениям биоимпедансометрии, «Преждевременная активация механизма оксидативного стресса и (или) митохондриальной дисфункции и сосудистого механизма старения» - если биологический возраст превышает пять лет, «Раннее выявление предрисков развития нарушений опорно-двигательной системы (остеопороза и (или) саркопении)» - при отклонениях в функциональных тестах, «Раннее выявление предрисков развития нарушения обмена веществ, ожирения и связанных с этим заболеваний» - по отклонениям биоимпедансометрии, «Раннее выявление признаков снижения когнитивных функций и нарушений психоэмоционального состояния» - если были обнаружены отклонения по результатам тестов и расширенного анкетирования.

Центр активного долголетия – это прекрасная возможность для пациентов ежегодно проходить обследования для того, чтобы иметь возможность на ранних стадиях определить риск возникновения заболевания. Самый главный плюс данного подразделения заключается в том, что там будет осуществляться не просто общее общение с пациентами, а направленное на конкретного человека с учетом его особенностей.

Также у нас очень активно стало развиваться направление телемедицинских консультаций с узкими специалистами. И это одно из лучших решений, поскольку это позволяет достаточно быстро решить вопрос о тактике ведения пациента, его лечении и дополнительной диагностики. Также, в рамках национального проекта, у нас проводятся школы неинфекционных больных.

— Как вы считаете, как данный нацпроект помогает Порховской больнице? Он помог реализовывать различные идеи и проекты?

— Да, безусловно, национальный проект помогает. В нашей поликлинике и лечить, и обследовать пациентов стала намного проще и доступнее. Качество работы специалистов больницы действительно улучшилось. С пациентами стало работать легче. И как врач по медицинской профилактике, не могу не отметить, что большую роль в этом проекте также играет сама профилактика развития заболеваний. Поэтому сейчас совместными усилиями с нашими пациентами нам нужно бороться за их здоровье.

— Ранее мы с вами уже общались на тему Центра здоровья. Поделитесь, что-нибудь изменилось за эти несколько месяцев? Расширился ли функционал центра, стало ли больше пациентов?

— Да, безусловно, например, в настоящий момент в Центре здоровья прошел ремонт. А еще мы готовимся к открытию Центра активного долголетия на базе нашей поликлиники, куда сможет обратиться любой гражданин в возрасте от 18 лет для выявления механизмов старения и дальнейшей работы с этими механизмами.

— Расскажите подробнее про работу Школы здоровья: сколько и какие специалисты там работают, как выстроена работа школы?

— На базе Порховской МБ проходят школы больных неинфекционными заболеваниями, которые проводят наши врачи: мы еженедельно проводим лекции нашим больным по их заболеванию, диагностике, лечению, первичной и вторичной профилактики, по питанию, физической активности и ведению здорового образа жизни.

Школы по отказу от курения, лекции по ожирению, лекции по отказу от алкоголя, порциональному питанию и физической активности будут проводиться на базе Порховской межрайонной больницы. Данные мероприятия призваны помочь пациентам, которые в настоящий момент уже имеют факторы риска: отказаться от своих вредных привычек и позитивно рассматривать здоровый образ жизни, который специалисты им рекомендуют в лекциях.

— Как люди могут попасть на лекции Школ здоровья? Это чаще разовые посещения или регулярные? Платная ли это услуга?

— Обычно мы выкладываем расписание наших лекций в наши социальные сети, а также приглашаем пациентов во время приема. Это разовое посещение и абсолютно бесплатное.

— Кому советуете посетить Школу здоровья, кто ваша главная аудитория?

— Посещение школы неинфекционных больных я советую пациентам, у которых есть эти заболевания, а также их родственникам для того, чтобы не только лечиться, но и понимать, что происходит в организме при развитии тех или иных заболеваний, как на это можно влиять, как можно улучшать или ухудшать прогнозы течения заболевания. Также мы беседуем про неотложную помощь и ведение здорового образа жизни.

Беседовала Анастасия Някшева.