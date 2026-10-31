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«Познавая мир — познаю себя»: в Псковской области прошел форум для детей с профилактическими занятиями от полицейских

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Форум для детей «Познавая мир - познаю себя» прошел в Псковской области. Кроме досуговой части, полицейские провели с подростками несколько профилактических занятий, направленных на формирование правового сознания и законопослушного поведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.


Фотографии: УМВД России по Псковской области

Несколько дней у ребят была насыщенная программа: экскурсии, командные игры, полезные лекции, творческие мастер-классы и спортивные состязания. Дети знакомились, общались и обсуждали значимые вопросы. 

 

Форум прошел по инициативе руководства управления МВД России по Псковской области при поддержке Правительства области, членов регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».

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