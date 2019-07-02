Общество

Марина Гаращенко: Псковская область высоко дефицитный субъект РФ по обеспеченности населения врачами

В целях обеспечения сбалансированности структуры заработной платы для медицинских работников в Псковской области с 1 сентября текущего года изменяется структура заработной платы медицинских работников в соответствии с постановлением администрации области. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на очередной сессии областного парламента, прошедшей 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Изменения коснутся увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы работников до 49 - 52% от объема заработной платы», - заявила Марина Гаращенко.

Также с 1 октября 2019 года запланирована индексация должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на 4,3%.

Марина Гаращенко отметила, что на протяжении многих лет Псковская область остается высоко дефицитным субъектом Российской Федерации по обеспеченности населения врачами, поэтому заниматься повышением оплаты труда необходимо.

Обеспеченность врачами населения Псковской области снизилась до уровня 27,1 на 10 тыс. населения уже к 2003-2005 годам при ежегодном снижении общей численности врачей остается прежней на начало 2019 года, что ниже среднероссийского показателя на 10,3 единицы.

Общая укомплектованность кадрами (с учетом совместительства) на 1 января 2019 года составила: в поликлинических учреждениях и отделениях- 75 %, в стационарах – 87,4 %.

Показатель укомплектованности физическими лицами участковой службы и семейными врачами на 1 января 2019 года составил 55,5 %.