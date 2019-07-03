Общество

Россиянам упростили порядок оформления наследства

Порядок оформления наследственных дел изменился. Нотариусы смогут напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя, соответствующий приказ Минэкономразвития вступил в силу, рассказали в Федеральной кадастровой палате. Об этом сообщает РИА «Новости».

В сообщении ведомства говорится, что расширение перечня предоставляемых нотариусам сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упросить процесс оформления наследства для россиян.

При открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имущество нужно представить нотариусу документы, на основании которых зарегистрировано вещное право.

Теперь нотариусы по запросу смогут получить сведения о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя. Раньше такая информация предоставлялась только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не мог запрашивать их из ЕГРН самостоятельно.

В феврале вступили в силу новые правила, согласно которым регистрация прав на недвижимость для россиян стала проще. Сборы документов и походы в МФЦ отменяются: теперь этим занимаются нотариусы, причем бесплатно.

Речь идет о регистрации прав на наследство (по закону и по завещанию), а также права собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.