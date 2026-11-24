Субподрядчика сменили в ходе строительства флагманской школы в Пскове, чтобы сохранить темпы возведения объекта. Кроме того, совместно с Министерством строительства России, принято решение привлечь новые механизмы финансирования и обновить дорожную карту проекта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.

Фото: Михаил Ведерников / Max

Ход реализации проекта обсудили на заседании Координационного совета при правительстве Российской Федерации под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

«Строительство идёт в интенсивном темпе. Чтобы не терять динамику, совместно с Минстроем России мы приняли ряд оперативных решений: сменили субподрядчика, привлекли новые механизмы финансирования и актуализировали дорожную карту», - сообщил Михаил Ведерников.

Псковская флагманская школа станет одной из 12 школ нового поколения, которые строят в России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Учреждение рассчитано на 800 одарённых школьников, кампус - на проживание 300 учеников.

«Параллельно вместе с Министерством просвещения России разработали педагогическую модель. Ребята будут обучаться по двум направлениям: технологическому и естественно-научному. Особое внимание уделим нравственному и духовному воспитанию, спорту и физическому развитию. С детьми будут работать не менее 235 педагогов и наставников», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что держит ход строительства школы на личном контроле.