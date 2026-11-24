Субподрядчика сменили в ходе строительства флагманской школы в Пскове, чтобы сохранить темпы возведения объекта. Кроме того, совместно с Министерством строительства России, принято решение привлечь новые механизмы финансирования и обновить дорожную карту проекта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.
Фото: Михаил Ведерников / Max
Ход реализации проекта обсудили на заседании Координационного совета при правительстве Российской Федерации под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Псковская флагманская школа станет одной из 12 школ нового поколения, которые строят в России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Учреждение рассчитано на 800 одарённых школьников, кампус - на проживание 300 учеников.
Губернатор подчеркнул, что держит ход строительства школы на личном контроле.