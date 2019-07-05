Общество

Валентина Матвиенко предложила ограничить использование мобильников в школах

Введение ограничений на использования мобильных телефонов в школе и создание специальной киностудии детских и подростковых фильмов — эти и другие вопросы обсудили на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном проблемам воспитания подрастающего поколения, сообщает «Парламентская газета».

Выступая на мероприятии, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила: во все времена важнейшую воспитательную функцию выполняет школа. При этом, по данным Рособрнадзора, многие воспитательные программы в системе образования страдают шаблонностью и формализмом.

В Минпросвещения считают воспитание и развитие личности одним из ключевых приоритетов госполитики в области образования, сказала глава ведомства Ольга Васильева. В 2017 году был утвержден профессиональный стандарт для ряда специалистов — социальных педагогов, старших вожатых, педагогов-организаторов, педагогов-воспитателей. Однако у них недостаточно стимулов занимать эти ставки. «Сегодня не решён вопрос по трудовому стажу и пенсии специалистов», — пояснила министр. По словам Ольги Васильевой, Минпросвещения намерено поставить вопрос «об особых условиях для воспитателей и учителей».

Участники встречи затронули вопросы, связанные с использованием современных гаджетов в школах. По мнению Валентины Матвиенко, необходимо проанализировать вопрос об ограничении использования мобильных телефонов, особенно в младших классах. По словам спикера, с этой просьбой к законодателям обращаются педагоги и директора учебных заведений. Мобильные телефоны не только отвлекают детей от учебного процесса, но и создают социальное неравенство в школьной среде. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о готовности создать рабочую группу по порядку использования телефонов в учебных заведениях. Эту инициативу, по ее словам, поддерживают руководство Рособрнадзора и Российской академии образования. «Мы проработаем этот вопрос и готовы через месяц принять решение», — сказала Попова.

Валентина Матвиенко уверена: пришло время оставить в стороне вечный спор о том, где должен главным образом воспитываться ребёнок — в семье или школе. «Ребёнок воспитывается непрерывно, где бы он ни находился, что бы он ни делал — и дома, и в классе, и на спортивной площадке, и во дворе, и в Интернете», — подчеркнула она.

По словам спикера, в нынешних реалиях не стоит использовать методики, которые были разработаны в прошлом веке, когда мир был другим и общество жило по другим законам. «В жизнь вступает поколение, родившееся в мире «цифры», роботов, искусственного интеллекта. Для них Интернет стал привычной информационной средой, без которой они не представляют себе жизни», — отметила Валентина Матвиенко. Однако виртуальная реальность — не только способ проведения досуга, она и источник серьёзных опасностей. «Это и призывы к суициду, торговля наркотиками, мошенничество», — предостерегла спикер Совета Федерации.

При этом отечественная педагогика пока не нашла действенного способа противодействия виртуальным, а по существу весьма реальным опасностям. По мнению Валентины Матвиенко, противодействовать этому можно, создавая качественные, развивающие диалоговые площадки в цифровой среде. «Такие проекты должны быть наполнены реальными жизненными смыслами, задачами, обеспечить обратную связь ученика и наставника», — считает она.

Член Совета, телеведущая Арина Шарапова привела такую цифру: по данным различных исследований, 98 процентов подростков и молодых людей ежедневно пользуются Интернетом. «Соцсети и игры для наших детей становятся не только способом развлечения, но и главным источником получения информации», — сказала она. В этой связи особо актуальна необходимость увеличения качественного контента для молодёжи и проведения серьёзных исследований, что именно интересует молодых людей в виртуальном пространстве. «Мы должны научиться говорить с молодёжью на одном языке», — уверена телеведущая.

Важную роль в процессе воспитания имеют и фильмы, которые смотрит молодежь. «Кино воздействует на мировоззрение человека, имеет огромное воспитательное значение, — сказала Арина Шарапова. — Мы предлагаем обратиться к президенту с просьбой поддержать инициативы о создании Государственной киностудии детских и подростковых фильмов».