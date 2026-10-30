Игорь Иванов: За 78 лет региональное профобъединение прошло большой путь, сохранив верность главным принципам профсоюзного движения

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил членов профсоюзов, профсоюзных активистов и руководителей профсоюзных организаций с Днем профсоюзов Псковской области. Официальное обращение опубликовали на сайте Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

«30 октября 1948 года состоялась областная конференция профсоюзов, положившая начало истории Псковского областного совета профсоюзов. За 78 лет региональное профобъединение прошло большой путь, сохранив верность главным принципам профсоюзного движения — солидарности, единства, взаимопомощи и защиты интересов человека труда», — отметил Игорь Иванов.

По его словам, сегодня профобъединение является самой многочисленной и общественно значимой общественной организацией Псковской области. За этой историей стоят тысячи людей, преданных своему делу, активная позиция профсоюзных лидеров, ежедневная работа профсоюзного актива и доверие членов профсоюзов.