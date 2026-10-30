В честь дня рождения Псковского филиала Университета ФСИН состоялся праздничный концерт

Празднование годовщины со дня основания образовательной организации продолжилось в актовом зале Псковского филиала Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В числе почетных гостей присутствовали начальник управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Семенов, начальник управления Минюста России по Псковской области Сергей Самолетов, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, заместитель начальника УМВД России по Псковской области – начальник следственного управления Максим Гайдуков, а также заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин.

Торжественная часть началась с церемонии награждения. За добросовестную службу, профессионализм, высокие результаты деятельности и вклад в развитие филиала сотрудники получили ведомственные и региональные награды, благодарности и почетные грамоты. Отдельно были отмечены заслуги представителей образовательной организации в укреплении профессиональных традиций и активном участии в ее жизни.

Также были объявлены результаты соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, приуроченных к годовщине филиала. В мужском зачете победу одержал начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Ватан Асадов. Среди женщин лучшей стала преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Екатерина Баранова.

Продолжением праздника стал концерт с участием творческих коллективов курсантов и приглашенных артистов Псковской области. Для гостей выступили ансамбль народной песни «Очелье», семейный ансамбль «Казачата», хореографический ансамбль «Юность» Псковского областного колледжа искусств, а также певица и ведущая Ольга Гуслинская.