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Сергей Рекуненко возглавил управление городского хозяйства администрации Пскова

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Сергей Рекуненко возглавил управление городского хозяйства администрации Пскова. Согласно информации в Едином государственном реестре юридических лиц, с 23 октября он исполняет обязанности начальника управления городского хозяйства. Информация о руководителе управления также обновлена на официальном сайте города.

Сергей Рекуненко в 2020 году. Фото с официального сайта городской Думы

Сергей Рекуненко родился в 1963 году. Имеет высшее профессиональное образование. В 1987 году окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Ранее работал директором ООО «СтройПрофи». В марте 2015 года стал победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя руководителя Фонда капремонта в Псковской области. Также работал в управлении строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. 

В марте 2018 года был включен в кадровый резерв комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору.

С октября 2025 года по май 2026 года руководителем управления городского хозяйства администрации Пскова работал Олег Беляев.

С апреля 2024 года по октябрь 2025 года, а также с мая по октябрь 2026 года обязанности начальника управления городского хозяйства исполняла Дарья Дмитриева.

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