Роскомнадзор назвал перечень стран, где надёжно защищают персональные данные

Роскомнадзор утвердил обновлённый перечень иностранных государств, где обеспечивают защиту прав субъектов персональных данных.

Соответствующий документ вступает в силу сегодня, 30 октября.

В перечень вошли те страны, в которых меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности данных соответствуют Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.

Среди них: Австралия, Австрия, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Монголия, Польша, Румыния, Сербия, Таиланд, Финляндия, Франция, Швеция, ЮАР, Япония.

Всего в перечне – несколько десятков стран, пишет Vologda-poisk.ru.