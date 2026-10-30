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Роскомнадзор назвал перечень стран, где надёжно защищают персональные данные

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Роскомнадзор утвердил обновлённый перечень иностранных государств, где обеспечивают защиту прав субъектов персональных данных. 

Соответствующий документ вступает в силу сегодня, 30 октября.

В перечень вошли те страны, в которых меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности данных соответствуют Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.

Среди них: Австралия, Австрия, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Монголия, Польша, Румыния, Сербия, Таиланд, Финляндия, Франция, Швеция, ЮАР, Япония.

Всего в перечне – несколько десятков стран, пишет Vologda-poisk.ru.

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