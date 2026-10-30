Орденом Дружбы награжден директор Псковского молочного завода

Генерального директора открытого акционерного общества «Псковский городской молочный завод» Сергея Марчукова наградили орденом Дружбы в соответствии с указом президента Российской Федерации сегодня, 30 октября.

Указ президента РФ №788 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован 30 октября.

«Псковский городской молочный завод» наиболее известен как в Пскове, так и за его пределами молочной продукцией «Прасковья молочкова».

Орден дружбы вручают как гражданам России, так и иностранным гражданам за различные заслуги перед страной.

В 2017 году Сергею Марчукову вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.