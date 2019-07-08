Общество

Певица Натали подготовит особенную программу для Пскова на День города

Певица Натали, которая станет хэдлайнером праздника в День города 20 июля, подготовит особенную программу, которая порадует как тех, кто любит раннее творчество певицы, так и тех, кто любит новые композиции популярной артистки. В Псков Натали приедет с сольным концертом впервые, поэтому эта встреча будет долгожданной как для певицы, так и для псковичей.

Вход на праздник свободный.



Информационные партнеры праздника на Октябрьской площади - телеканал «Первый Псковский», ПЛН, ЦДИ.

Организаторы: Управление культуры администрации Пскова, МБУК «Дом Офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн»