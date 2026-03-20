Ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью пройдет в Пскове

Кадровый центр города Пскова приглашает на ярмарку трудоустройства людей с инвалидностью 26 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, это возможность найти работу и пообщаться напрямую с работодателями.

Мероприятие начнется в 12.00 на площадке Кадрового центра Пскова на улице Коммунальной, дом 71А.

Напомним, главное достоинство таких ярмарок заключается в удобных условиях взаимодействия между участниками специальной военной операции и потенциальными работодателями. Сама структура мероприятия позволяет легко и эффективно обсуждать условия работы и социальные обязательства потенциальных работодателей.

Подобные ярмарки проводятся регулярно по всему региону, причем имеют различные целевые аудитории: существуют мероприятия для молодежи, для инвалидов, региональных работодателей и федеральных проектов.