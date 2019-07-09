Общество

Основной причиной повреждения лесных насаждений в I полугодии 2019 года в Псковской области стали неблагоприятные погодные условия

Основной причиной повреждения лесных насаждений, выявленных в первом полугодии 2019 года в Псковской области, стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре защиты леса Новгородской области по итогам выборочных наземных наблюдений за первое полугодие текущего года.

Прежде всего, на состоянии лесных насаждений в Псковской области сказался ветровал 2018 года в Себежском лесничестве, где общая площадь поврежденных насаждений составила 25 га.

В настоящий момент специалистами Центра защиты леса Новгородской области ведется подготовка прогнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов на второе полугодие 2019 года, которые будут направлены в органы управления лесами Новгородской и Псковской области.