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Александр Козловский: Специалистов, желающих жить и работать в Псковской области, становится все больше

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Проблема кадрового дефицита в Псковской области постепенно решается путем разъяснения молодым специалистам преимуществ работы в регионе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя итоги встречи главы региона Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным. 

«Задача по увеличению числа кадров стоит перед всей Российской Федерацией. Мы должны научиться обучать именно тех специалистов, которые сегодня нам в первую очередь необходимы. В Псковской области разрабатываются и продвигаются меры поддержки для тех молодых специалистов, которые хотят оставаться работать у нас в регионе. И таких специалистов каждый год всё больше и больше. На днях мы проводили с нашими сенаторами встречу в Псковском государственном университете и общались с ребятами, и во время обратной связи мы услышали, что многие из них готовы остаться работать в регионе. Это получается благодаря разъяснительной политике правительства Псковской области, общению со студентами, взаимодействию с Псковским государственным университетом», – сообщил Александр Козловский.

По словам депутата, ПсковГУ располагает силами, которые могли бы закрыть полностью кадровый дефицит на территории региона, и это направление активно развивается.

«В ПсковГУ множество факультетов, которые могли бы закрывать дефицит кадров во многих отраслях. У нас создан медицинский факультет, это направление развивается, поддерживается, и мы увидим в ближайшем будущем эффект от создания этого факультета. То же самое мы можем сказать и про машиностроительную отрасль. Факультеты работают, специалисты обучаются. На многих предприятиях, которые я посещаю, при общении я вижу, что технические специалисты в большинстве закончили как раз Псковский государственный университет и те учебные заведения, которые находятся на территории Псковской области. Это говорит о том, что привязка студента и в будущем молодого специалиста к региону - работает. С нашей стороны мы будем прилагать все усилия для того, чтобы пропагандировать жизнь и работу Псковской области», – заключил Александр Козловский.

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На встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства. Также подняли вопрос дефицита кадров. Глава региона сообщил, что негативную тенденцию по увеличению дефицита медицинских и педагогических кадров уже удалось переломить. 

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Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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