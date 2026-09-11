Александр Козловский: Специалистов, желающих жить и работать в Псковской области, становится все больше

Проблема кадрового дефицита в Псковской области постепенно решается путем разъяснения молодым специалистам преимуществ работы в регионе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя итоги встречи главы региона Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным.

«Задача по увеличению числа кадров стоит перед всей Российской Федерацией. Мы должны научиться обучать именно тех специалистов, которые сегодня нам в первую очередь необходимы. В Псковской области разрабатываются и продвигаются меры поддержки для тех молодых специалистов, которые хотят оставаться работать у нас в регионе. И таких специалистов каждый год всё больше и больше. На днях мы проводили с нашими сенаторами встречу в Псковском государственном университете и общались с ребятами, и во время обратной связи мы услышали, что многие из них готовы остаться работать в регионе. Это получается благодаря разъяснительной политике правительства Псковской области, общению со студентами, взаимодействию с Псковским государственным университетом», – сообщил Александр Козловский.

По словам депутата, ПсковГУ располагает силами, которые могли бы закрыть полностью кадровый дефицит на территории региона, и это направление активно развивается.

«В ПсковГУ множество факультетов, которые могли бы закрывать дефицит кадров во многих отраслях. У нас создан медицинский факультет, это направление развивается, поддерживается, и мы увидим в ближайшем будущем эффект от создания этого факультета. То же самое мы можем сказать и про машиностроительную отрасль. Факультеты работают, специалисты обучаются. На многих предприятиях, которые я посещаю, при общении я вижу, что технические специалисты в большинстве закончили как раз Псковский государственный университет и те учебные заведения, которые находятся на территории Псковской области. Это говорит о том, что привязка студента и в будущем молодого специалиста к региону - работает. С нашей стороны мы будем прилагать все усилия для того, чтобы пропагандировать жизнь и работу Псковской области», – заключил Александр Козловский.

На встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства. Также подняли вопрос дефицита кадров. Глава региона сообщил, что негативную тенденцию по увеличению дефицита медицинских и педагогических кадров уже удалось переломить.