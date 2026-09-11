В Себежском округе пограничники поймали нарушителя, пересёкшего границу РФ с Латвией

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Республики Молдова за незаконное пересечение государственной границы, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото и видео: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В лесном массиве Себежского муниципального округа пограничниками выявлен мужчина, который, преодолев инженерные заграждения, пересек государственную границу из Латвии в Россию. В ходе проверочных мероприятий установлено, что иностранцу въезд в Российскую Федерацию не разрешён.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.