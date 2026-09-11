В Пскове почтили память жертв фашизма у мемориала в сквере Павших борцов

11 сентября в Пскове в сквере Павших борцов состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв фашизма. От имени депутатов Псковской городской Думы в нем принял участие заместитель председателя ПГД Михаил Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Псковская городская Дума

«Пока мы помним о жертвах фашизма, этой страшной человеконенавистнической идеологии, - у нас есть шанс не допустить того, чтобы эта тьма снова когда-либо накрыла землю. Вечная память тем, чьи жизни были безжалостно отняты», - отметил Михаил Иванов.

После заупокойной литии участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили к мемориалу цветы.

Напомним, что Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2026 году этот день приходится на 13 сентября.