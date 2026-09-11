Врачи развенчали два главных мифа о спиртном

11 сентября отмечается День трезвости, к этому дню Минздрав России проводит Неделю сокращения потребления алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

«Это отличный повод честно посмотреть на свои привычки и задуматься: а так ли нужен вам этот "бокал для расслабления"? Мы привыкли думать, что алкоголь — это способ снять стресс. Но давайте опираться на факты, а не на мифы», - призвали специалисты.

Миф №1 гласит: «Безопасная доза существует». В ПОКБ его опровергли и заявили, что наука категорична: безопасной дозы алкоголя не существует. Любое количество этанола повышает риски для здоровья. Алкоголь является фактором риска развития более 200 заболеваний, включая онкологию (рак печени, пищевода, толстой кишки и молочной железы).

Миф №2 звучит так - «Отравиться можно только паленым алкоголем». Однако токсикологические исследования показывают: в подавляющем большинстве случаев причиной тяжелых отравлений и смертей является не метанол или суррогаты, а обыкновенная водка, выпитая в больших количествах. Главный токсин — это сам этиловый спирт.

Часто систематическое употребление начинается не от хорошей жизни, а из-за нестабильного психоэмоционального состояния, депрессии или повышенной тревожности, заметили врачи и подчеркнули, что алкоголь не решает эти проблемы, он лишь загоняет их вглубь, создавая порочный круг.

Чтобы справиться со стрессом без допинга, рекомендуются регулярные умеренные физические нагрузки (выброс эндорфинов), наличие хобби и увлечений, информационный детокс, планирование дня и полноценный сон.

«Если вы чувствуете, что не справляетесь с тревожностью или зависимостью, не стесняйтесь просить о помощи. В России работают региональные и муниципальные службы психологической помощи. Консультации бесплатны и анонимны. Попробуйте провести эту неделю без алкоголя. Вы удивитесь, насколько яснее станет мышление, крепче — сон, и ярче — жизнь!» - заключили специалисты.