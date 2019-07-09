Общество

Крупная партия цветов из-за рубежа не прошла фитосанитарный контроль в Псковской области

В Себежском районе Псковской области сотрудниками Псковской таможни совместно с должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в рамках таможенной системы управления рисками в зоне таможенного контроля на СВХ ООО «Ростэк НТБ», проведен контроль партии срезанных декоративных цветов и бутонов, а также зелени. Странами происхождения подкарантинной продукции согласно фитосанитарным сертификатам являются: Кения, Вьетнам, Израиль, Новая Зеландия, Япония, Нидерланды, Эфиопия, ЮАР. Цветы и зелень следовали автомобильным транспортом из Словакии в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Псковской таможни и государственным инспектором управления выявлено, что партия цветов «фрезия» из Нидерландов перемещалась без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Ввоз 107233 срезов цветов, бутонов, декоративной зелени на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения представителю груза выдано предписание о возврате подкарантинной продукции на сопредельную сторону.