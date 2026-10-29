 
Общество

Псковская область участвует во Всероссийском конгрессе по комплексному развитию территорий

0

IV Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий (КРТ) проходит сейчас в Калининграде. Конгресс собрал на своей площадке представителей власти, застройщиков, представителей банков и экспертов со всей страны. Псковскую область на нём представляют глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева и глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, которая подробно рассказала о мероприятии в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Мах

«Для нас, руководителей муниципалитетов, комплексное развитие территорий — это реальный механизм обновления наших населенных пунктов. Это возможность строить новые современные микрорайоны с комфортной средой, социальными объектами, необходимой инфраструктурой и благоустройством, расселять аварийное жилье. В Псковском округе уже реализуется первый в нашем регионе проект КРТ в Хотицах. Именно поэтому для меня так важно изучать лучшие практики других регионов и перенимать успешный опыт, а также изучать основные векторы развития этой значимой для развития территорий федеральной программы», - отметила Наталья Федорова. 

Она также подчеркнула, что в этом году конгресс впервые проходит в региональном формате. Программа построена вокруг практической работы с реальными кейсами — от формирования земельного участка до выхода на стройплощадку.

«Мы с Верой Михайловной уже отметили для себя много полезных решений, которые сможем адаптировать для развития наших округов. Впереди еще один насыщенный день работы, обмена опытом и установления новых деловых контактов. Благодарю организаторов за высокий уровень мероприятия и возможность увидеть, как масштабные проекты меняют облик территорий!» - заключила Наталья Федорова. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026