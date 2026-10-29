Псковская область участвует во Всероссийском конгрессе по комплексному развитию территорий

IV Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий (КРТ) проходит сейчас в Калининграде. Конгресс собрал на своей площадке представителей власти, застройщиков, представителей банков и экспертов со всей страны. Псковскую область на нём представляют глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева и глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, которая подробно рассказала о мероприятии в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Мах

«Для нас, руководителей муниципалитетов, комплексное развитие территорий — это реальный механизм обновления наших населенных пунктов. Это возможность строить новые современные микрорайоны с комфортной средой, социальными объектами, необходимой инфраструктурой и благоустройством, расселять аварийное жилье. В Псковском округе уже реализуется первый в нашем регионе проект КРТ в Хотицах. Именно поэтому для меня так важно изучать лучшие практики других регионов и перенимать успешный опыт, а также изучать основные векторы развития этой значимой для развития территорий федеральной программы», - отметила Наталья Федорова.

Она также подчеркнула, что в этом году конгресс впервые проходит в региональном формате. Программа построена вокруг практической работы с реальными кейсами — от формирования земельного участка до выхода на стройплощадку.

«Мы с Верой Михайловной уже отметили для себя много полезных решений, которые сможем адаптировать для развития наших округов. Впереди еще один насыщенный день работы, обмена опытом и установления новых деловых контактов. Благодарю организаторов за высокий уровень мероприятия и возможность увидеть, как масштабные проекты меняют облик территорий!» - заключила Наталья Федорова.