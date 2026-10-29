Как не остаться с чужими долгами после развода, рассказали псковичам 

Мало кто задумывается о разводе в начале семейной жизни. Супруги берут ипотеку, покупают недвижимость и строят совместное будущее. Но если брак распадается, возникает непростой вопрос: кто теперь будет платить кредит? Даже если бывшие супруги договорились, что ипотеку будет выплачивать только один из них, банк вправе потребовать деньги с обоих. Почему брачный договор не всегда защищает от долгов после развода, рассказала президент Нотариальной палаты Псковской области Наталья Анисимова в программе «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам эксперта, при покупке квартиры в ипотеку супруги обычно становятся созаёмщиками. Это означает, что оба отвечают перед банком за погашение кредита.
При этом супруги могут заранее договориться, кому достанется квартира и кто будет выплачивать ипотеку после развода. Такие условия разрешено включить в брачный договор.
Однако договорённость между супругами не меняет автоматических условий кредитного договора. Чтобы освободить одного из созаёмщиков от обязательств, необходимо согласие банка.
Если банк не согласен менять условия кредита, супруги всё равно могут заключить брачный договор и определить, кто из них будет вносить платежи. Но перед кредитором ответственность сохраняется за теми, кто указан в кредитном договоре.
Например, после развода муж и жена договорились, что ипотеку выплачивает муж. Если он перестанет платить, банк сможет потребовать погашения задолженности и от бывшей супруги, если она осталась созаёмщиком.
В такой ситуации супруг, которому пришлось погасить чужую по внутренней договорённости часть долга, может обратиться в суд за возмещением соответствующих расходов.
Наталья Анисимова советует заранее обсуждать имущественные обязательства и обращаться к нотариусу, чтобы правильно оформить достигнутые договорённости.