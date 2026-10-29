Как не остаться с чужими долгами после развода, рассказали псковичам 

Мало кто задумывается о разводе в начале семейной жизни. Супруги берут ипотеку, покупают недвижимость и строят совместное будущее. Но если брак распадается, возникает непростой вопрос: кто теперь будет платить кредит? Даже если бывшие супруги договорились, что ипотеку будет выплачивать только один из них, банк вправе потребовать деньги с обоих. Почему брачный договор не всегда защищает от долгов после развода, рассказала президент Нотариальной палаты Псковской области Наталья Анисимова в программе «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, при покупке квартиры в ипотеку супруги обычно становятся созаёмщиками. Это означает, что оба отвечают перед банком за погашение кредита.

«Если мы говорим про ипотечное кредитование, конечно же, это обычно покупка квартиры, жилого дома, которая поступает в совместную собственность. А там обычно супруги являются созаёмщиками. И банк, соответственно, в случае просрочки придёт к обоим», - пояснила Наталья Анисимова.

При этом супруги могут заранее договориться, кому достанется квартира и кто будет выплачивать ипотеку после развода. Такие условия разрешено включить в брачный договор.

Однако договорённость между супругами не меняет автоматических условий кредитного договора. Чтобы освободить одного из созаёмщиков от обязательств, необходимо согласие банка.

«Если они хотят разделить такой кредит, то мы действуем с согласия кредитора, то есть банк должен дать согласие на вывод созаёмщика», - отметила эксперт.

Если банк не согласен менять условия кредита, супруги всё равно могут заключить брачный договор и определить, кто из них будет вносить платежи. Но перед кредитором ответственность сохраняется за теми, кто указан в кредитном договоре.

Например, после развода муж и жена договорились, что ипотеку выплачивает муж. Если он перестанет платить, банк сможет потребовать погашения задолженности и от бывшей супруги, если она осталась созаёмщиком.

«Мы всегда разъясняем сторонам, что эта договорённость только между вами. В случае просрочки банк придёт к лицу, которое указано в кредитном договоре», - подчеркнула Наталья Анисимова.

В такой ситуации супруг, которому пришлось погасить чужую по внутренней договорённости часть долга, может обратиться в суд за возмещением соответствующих расходов.

Наталья Анисимова советует заранее обсуждать имущественные обязательства и обращаться к нотариусу, чтобы правильно оформить достигнутые договорённости.