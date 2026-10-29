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Акция «Герои Севастополя» пройдет в центре Пскова

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Акция «Герои Севастополя» пройдет в сквере 60-летия Октября 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила региональный руководитель отделения ВОД «Волонтеры Победы» по Псковской области Юлия Бакилева.

Начало проведения акции запланировано на 15:00. В рамках нее волонтеры движения «Волонтеры Победы» будут раздавать псковичам листовки-открытки, содержащие информацию о Героях Севастополя.

Целью акции, по словам организаторов, является сохранение исторической памяти и знакомство жителей с новыми фактами о Великой Отечественной войне. 

30 октября 1941 года историки считают датой начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Осажденный, но непокоренный город держался почти 250 дней и ночей – с 30 октября 1941 года по 3 июля 1942 года.

Героическая оборона Севастополя позволила задержать в Крыму огромную армию противника и выиграть драгоценное время, которое позволило Советскому Союзу сосредоточить силы и дать отпор врагу. После многих месяцев боев город был оставлен, но его оборона вошла в историю Великой Отечественной войны как пример одного из самых великих подвигов.

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