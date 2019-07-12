Общество

В августе будет завершена реконструкция фасада здания Псковской областной библиотеки

Работы по реконструкции Псковской областной библиотеки идут в соответствии с утвержденным графиком, заявил представитель подрядной организации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в воскресенье, 14 июля, по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова стройплощадку посетили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

По информации подрядчика, в августе этого года будет завершена реконструкция фасада здания, выполнено благоустройство входной группы.

В ходе осмотра прилагающей к зданию территории Василий Осипов указал подрядчику на необходимость учета во время проведения работ по благоустройству территории сроков по восстановлению газона и зеленой зоны. Он подчеркнул, что все предусмотренные работы должны быть завершены к 1 октября.

Участники выезда оценили качество внутренних работ в здании. В цокольном помещении выполнено выравнивание стен, пола и подготовка к укладке плитки. Планируется, что доппространство будет использоваться как хранилище редких изданий и книг. Также подготовлена к эксплуатации шахта лифта, идет обустройство системы водоотведения.

«На сегодняшний день на объекте можно отметить хороший процент выполненных работ. Если подрядная организация не будет сбавлять темп, то областную библиотеку можно назвать самым успешным по срокам выполнения работ среди реконструируемых объектов в Пскове», - подчеркнул Василий Осипов.

Фото: Дарья Хваткова.