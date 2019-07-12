Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем сапогам полоска?
Программа Дней города Пскова
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Гибкая линейка Yota
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что же будет с городом и с ними?
Развиваться, а не деградировать!
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Общество 12.07.2019 22:163 «Чемодан без ручки» на троих 14.07.2019 17:200 В августе будет завершена реконструкция фасада здания Псковской областной библиотеки 14.07.2019 15:501 С понедельника псковичи смогут вызывать врача на дом с помощью интернет-портала 14.07.2019 13:340 15 июля псковские радиостанции не будут вещать до 11.45 14.07.2019 12:560 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником 14.07.2019 11:270 Небольшой дождь возможен в понедельник в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 11.07.2019 09:381 Псковский кардиолог рассказала, что такое «танец сердца» и каким лекарствам можно доверять 12.07.2019 19:1120 Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» 12.07.2019 05:591 1 человек погиб и 6 пострадали в ДТП на трассе в Острове. ФОТО 12.07.2019 13:057 Опубликована программа празднования Дня города Пскова 11.07.2019 16:000 В Псковской области в ближайшие ночи похолодает до +4 градусов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В августе будет завершена реконструкция фасада здания Псковской областной библиотеки

14.07.2019 17:20|ПсковКомментариев: 0

Работы по реконструкции Псковской областной библиотеки идут в соответствии с утвержденным графиком, заявил представитель подрядной организации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в воскресенье, 14 июля, по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова стройплощадку посетили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

По информации подрядчика, в августе этого года будет завершена реконструкция фасада здания, выполнено благоустройство входной группы.

 В ходе осмотра прилагающей к зданию территории Василий Осипов указал подрядчику на необходимость учета во время проведения работ по благоустройству территории сроков по восстановлению газона и зеленой зоны. Он подчеркнул, что все предусмотренные работы должны быть завершены к 1 октября.

Участники выезда оценили качество внутренних работ в здании. В цокольном помещении выполнено выравнивание стен, пола и подготовка к укладке плитки. Планируется, что доппространство будет использоваться как хранилище редких изданий и книг. Также подготовлена к эксплуатации шахта лифта, идет обустройство системы водоотведения.

 «На сегодняшний день на объекте можно отметить хороший процент выполненных работ. Если подрядная организация не будет сбавлять темп, то областную библиотеку можно назвать самым успешным по срокам выполнения работ среди реконструируемых объектов в Пскове», - подчеркнул Василий Осипов.

Фото: Дарья Хваткова.

Теги: #Псковская областная библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 735 человек
14.07.2019, 18:370 Несколько тысяч человек стали участниками военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера» в Островском районе 14.07.2019, 17:450 Еще одна авторская и «очень личностная» коллекция из фондов музея-заповедника «Михайловское» доступна пользователям Сети 14.07.2019, 17:200 В августе будет завершена реконструкция фасада здания Псковской областной библиотеки 14.07.2019, 17:160 На стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября появятся трибуны и футбольное поле
14.07.2019, 17:100 Еще две субподрядные организации присоединятся к работам в строящемся кампусе ПсковГУ 14.07.2019, 16:480 Продолжаются поиски 77-летнего псковского пенсионера, страдающего потерей памяти 14.07.2019, 15:501 С понедельника псковичи смогут вызывать врача на дом с помощью интернет-портала 14.07.2019, 15:080 Мотоциклист пострадал в ДТП на выезде из Великих Лук
14.07.2019, 14:530 Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира 14.07.2019, 13:590 Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку на мосту Невского продолжают искать в Пскове 14.07.2019, 13:340 15 июля псковские радиостанции не будут вещать до 11.45 14.07.2019, 12:560 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником
14.07.2019, 12:330 В плюсском банке изъята фальшивая банкнота 14.07.2019, 11:570 Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит» 14.07.2019, 11:270 Небольшой дождь возможен в понедельник в Псковской области 14.07.2019, 10:580 Цифровые приставки украл безработный из дома в Гдове
14.07.2019, 10:430 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Реклама и связи с общественностью» 14.07.2019, 10:213 Прорыв немецкой линии «Пантера» реконструируют на фестивале в Островском районе 14.07.2019, 09:590 Победитель регионального конкурса среди клубных учреждений участвует в организации Дня города Пскова 14.07.2019, 09:344 Псковский ПФР: Получение зарплаты «в конверте» - добровольный отказ граждан от всех социальных гарантий и обеспеченной старости
14.07.2019, 08:560 Соревнования по мотокроссу на кубок «Березового хутора» состоятся в воскресенье 13.07.2019, 22:490 Названы регионы России, жители которых отдыхают дольше всех 13.07.2019, 22:120 Более 100 спортсменов приняли участие в 26-м забеге в честь освобождения Пустошкинского района 13.07.2019, 21:100 Великолучанин Мухаммад Шехов отправил Достонбека Улжабоева в нокаут на соревнованиях RCC Boxing Promotion 2019
13.07.2019, 20:300 Псковские полицейские нашли пропавших в селе Ямм подростков 13.07.2019, 20:150 На чемпионате Европы кусок древесины насквозь проткнул велосипедиста 13.07.2019, 19:490 Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора 13.07.2019, 19:150 Стелу открыли в честь 70-летия опочецкого училища ПВО
13.07.2019, 18:560 В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 13.07.2019, 18:293 Х Фестиваль исторической реконструкции «Хельга». ФОТО 13.07.2019, 18:070 В Госдуме выступают против разрешения использовать образы людей и животных в рекламе алкоголя 13.07.2019, 17:510 До 23 градусов потеплеет в Псковской области завтра
13.07.2019, 17:301 МРОТ в 2020 году могут повысить почти на 850 рублей 13.07.2019, 17:061 Автопробег пожарной техники из Эстонии встречают в Псковской области 13.07.2019, 16:360 Великолукские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж 13.07.2019, 16:100 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Пустошкинский район
13.07.2019, 16:022 Двух Хельг выбрали на фестивале в Выбутах 13.07.2019, 15:484 Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2020 году 13.07.2019, 15:300 Очередной концерт органной музыки состоится сегодня в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах 13.07.2019, 15:070 Под колесами бульдозера: Политики и эксперты высказались об уничтожении «санкционки» на границе Псковской области
13.07.2019, 14:500 Телеведущего Андрея Малахова внесли в черный список «Миротворца» 13.07.2019, 14:360 ФК «Луки-Энергия» и «Знамя Труда» сыграют 16 июля 13.07.2019, 14:200 Голливудский режиссер Кристофер Нолан продолжает съемки боевика в 300 км от Пскова 13.07.2019, 13:530 Вторую часть документального фильма «Имя Идрицы на Знамени Победы» создали в ПсковГУ
13.07.2019, 13:390 35-летнего любителя спиртного задержали псковские росгвардейцы в магазине на Запсковье 13.07.2019, 13:320 Боевики напали на отель в Сомали, не менее 26 человек погибли 13.07.2019, 13:200 Победу одержали псковские полицейские в легкоатлетической эстафете в Дагестане 13.07.2019, 13:090 Спортивно-технический фестиваль Псковского отделения ДОСААФ пройдет 20 июля в Пскове
13.07.2019, 12:530 Автомобиль горел сегодня утром в великолукской деревне Рыжаково 13.07.2019, 12:350 Музыкой Даргомыжского и смородиновым бланманже завтра будут потчевать гостей Пушкинского заповедника 13.07.2019, 12:190 В Псковском районе ищут очевидцев ДТП, совершенного водителем в состоянии наркотического опьянения 13.07.2019, 12:050 В Порховском районе будут судить хулигана, без повода ударившего прохожего
13.07.2019, 11:500 ОМОНовцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Пушкиногорском районе 13.07.2019, 11:410 На Дне города Пскова выступит заслуженная артистка России - Марина Курчавова 13.07.2019, 11:260 В Выбутах торжественно открыли Х фестиваль «Хельга» 13.07.2019, 11:080 В «Михайловском» уточнили время и место лабораторных показов «Бориса Годунова»
13.07.2019, 11:020 Правительство одобрило законопроект об увеличении декретных выплат малообеспеченным семьям 13.07.2019, 10:510 Противопожарный профилактический рейд прошел в Пустошке 13.07.2019, 10:370 Главе Порховского района поручено наказать виновных в невыплате стимулирующих выплат директорам учреждений образования 13.07.2019, 10:277 Интерактив: Пойду на прием к губернатору - может, вылечит?
13.07.2019, 10:080 Стейк-хаус «Филей» приготовил подарки псковичам в честь Дня города 13.07.2019, 09:520 В июле традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города начнется от храма Иоанна Богослова 13.07.2019, 09:360 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Зарубежное регионоведение» 13.07.2019, 09:200 Х Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» открывается в Выбутах
13.07.2019, 09:040 Церемония открытия VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость» состоится сегодня 12.07.2019, 23:596 СМИ: После 2024 года Путин может стать премьером 12.07.2019, 23:552 Крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова состоялся сегодня. ФОТО 12.07.2019, 22:163 «Чемодан без ручки» на троих
12.07.2019, 21:420 Тур по страницам книги «Несвятые святые» разрабатывают в паломнической службе Псковской епархии 12.07.2019, 21:150 В преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы 12.07.2019, 20:340 Завтра в Изборской крепости пройдут заключительные мероприятия волонтерского проекта Сретенского монастыря 12.07.2019, 19:580 Россияне признались в любви к роскошным подделкам
12.07.2019, 19:341 «Псков-747» сыграет с фарм-клубами «Зенита» и «Локомотива» 12.07.2019, 19:1120 Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» 12.07.2019, 18:531 В российском городе расстреляли полицейских 12.07.2019, 18:432 Депутат Эдуард Белов прокомментировал итоги сессии Псковской городской думы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.