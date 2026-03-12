Суд отложил заседание по рассмотрению уголовного дела об убийстве в Плюссе

Стругокрасненский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве. Согласно предъявленному обвинению, в декабре 2025 года подсудимая Михайлова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта ударила потерпевшего ножом в грудь, он скончался на месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе сегодняшнего судебного заседания были допрошены потерпевшая и свидетели. Подсудимая от дачи показаний отказалась в соответствии со статьей 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

Судебное заседание отложено на 25 марта.

Напомним, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в конце февраля.

Уголовное дело поступило в районный суд 2 марта.