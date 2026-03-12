В Пскове открыт приём заявок на культурно-патриотический проект «Связь поколений»

Молодые псковичи могут принять участие в культурно-патриотическом проекте «Связь поколений», который посвящён 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются жители Пскова и области в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят больше узнать о героическом прошлом своего края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Проект включает в себя три направления. Образовательный блок предполагает серию лекций и мастер-классов от приглашённых экспертов по истории военного времени. В рамках культурно-просветительской программы для участников организуют экскурсии в мультимедийный музей, краеведческие поездки в Остров и Порхов, а также интерактивный квест по улицам Пскова.

Особое внимание в этом году организаторы уделяют конкурсной части. Помимо конкурса коротких видеороликов и научно-исследовательской конференции, впервые проводится литературный конкурс для молодых поэтов «Память бережно храним». Жюри будет принимать оригинальные стихотворения о патриотизме, событиях 1941–1945 годов и единстве народов России.

«Мы решили добавить в программу поэтическое направление, чтобы дать возможность молодёжи творчески выразить свои чувства к Родине и понимание событий тех лет. В итоге каждый желающий сможет прочитать получившиеся работы в электронном сборнике», – отметила организатор события Мария Каменская.

Кульминацией проекта станет молодёжный Бал Победы под открытым небом. Все зарегистрированные пары под руководством профессионального хореографа разучат танцевальные этюды и выступят в сопровождении военного духового оркестра. Для зрителей и гостей организаторы подготовят танцевальные игры и творческие номера.

Регистрация в проект продлится до 1 апреля.

Организатором выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке регионального отделения «Деловой России».

Мероприятие также поддержали комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Дирекция спортивных сооружений города Пскова, Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Централизованная библиотечная система Пскова, Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и Студия исторического и социального танца Госпожи Макаровой.