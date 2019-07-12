Общество

Минздрав упростит выписку наркотических и психотропных лекарств на дому

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила министерству здравоохранения упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому, внеся изменения в соответствующий приказ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно поручению, ведомство также должно привести методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах в соответствие с приказом ведомства от 25 июня. Он предполагает, что потребность в лекарствах должна рассчитываться не от количества коек, а от реальных пациентов.

Кроме того, Минздраву нужно направить в регионы разъяснения по порядку перевозки препаратов, содержащих указанные вещества, в медицинские и аптечные организации.

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