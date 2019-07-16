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Общество

Ян Лузин: Строительство детского сада на улице Звездной, 17б в Пскове идет с опережением графика

17.07.2019 16:00|ПсковКомментариев: 0

Строительство нового детского сада на улице Звездной, 17б в Пскове идет с опережением графика. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил журналистам директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин. 17 июля он провел рабочую планерку на строительной площадке, в ходе которой у представителей псковских СМИ была возможность ознакомиться с ходом работ.

Детский сад на Звездной будет самым большим дошкольным учреждением Пскова: его проектная мощность составляет 270 детей. Средняя наполняемость групп - от 20 до 23 человек. Стоимость работ по контракту - 179 млн 771 тыс 150 рублей.

Проект сада разработан на основе типового детского сада в поселке Абан Красноярского края. В кирпичном трехэтажном здании будет размещено 12 групповых ячеек. В каждой из них будет групповая комната, спальня, раздевалка, туалетная и буфетная. В ясельной группе предусмотрено помещение для сушки верхней одежды и обуви.

Медицинский блок, пищеблок с самостоятельным входом, а также пост охраны, постирочная и гладильная будут располагаться на первом этаже; залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кабинеты методиста, завхоза и кладовые - на втором. На третьем этаже предусмотрены кабинеты заведующего, логопеда и психолога, столярная мастерская, помещение кастелянши, комната персонала.

Кроме того, в здании сада имеется подвал, в котором будет располагаться венткамера, индивидуальный тепловой пункт и водопроводная насосная станция. В детском саду предусмотрен лифт, все входы будут оборудованы пандусами, чтобы в здание легко можно было попасть с детскими колясками.

Как пояснил журналистам Ян Лузин, работы по строительству детского сада начались в этом году и идут ускоренными темпами. По состоянию на сегодняшний день завершается монтаж окон - двухкамерных стеклопакетов с москитной сеткой, идет подготовка к чистовой внутренней отделке, завершаются работы по монтажу инженерных сетей электроснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплотрассы. Кроме того, в настоящее время выполняются работы по монтажу наружного водопровода, вертикальной отсыпке территории детского сада и устройству проездов.

«По контракту срок окончания работ - 1 декабря, но мы идем с опережением», - сообщил директор ГК «ЛУГ», заметив, что, несмотря на ударные темпы, все нормы безопасности в здании сада будут соблюдены.

Необходимость строительства нового детского сада на Запсковье, по его словам, не подвергается сомнению. Об этом его просили избиратели, еще в то время, когда Ян Лузин являлся депутатом Псковского областного Собрания по одномандатному округу №2. «Однако мы пошли дальше - совсем скоро начнется строительство еще одного детского сада на улице Юности. Таким образом, мы подарим жителям Запсковья два детских сада. Еще один мы уже построили и сдали на улице Пражской (в Борисовичах)», - подчеркнул Ян Лузин.

Он также особо отметил, что большую помощь группе компаний «ЛУГ» оказывают органы власти: благодаря администрации Псковской области и лично губернатору Михаилу Ведерникову удалось привлечь на строительство детских садов средства из федерального бюджета. Да и в целом, по мнению Яна Лузина, областные власти стали очень внимательно относиться к строительному сектору. Так, в непростой период, когда строительные компании готовились к переходу на новый 2014-й федеральный закон об участии в долевом строительстве, с застройщиками проводились встречи, на которых давались более подробные разъяснения новых законодательных норм. «Считаю, что все застройщики уверенно и плавно войдут в новое законодательство», - резюмировал Ян Лузин.

Теги: #детский сад #гк луг
Источник: Псковская Лента Новостей
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