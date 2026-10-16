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Нина Антипова избрана председателем обкома профсоюза промышленности Псковской области

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Сегодня, 16 октября, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в Отчётно-выборной Конференции Псковской областной организации Российского профсоюза работников промышленности. Главным событием стало единогласное избрание председателем обкома Нины Антиповой.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Место для проведения конференции выбрано символичное — швейная фабрика «Славянка», текстильный флагман. В рабочей обстановке делегаты Конференции подвели итоги работы областной отраслевой организации профсоюза и обсудили планы на будущее.

 

Главным событием конференции стало единогласное избрание председателем обкома Нины Антиповой.

«Поздравляю! Впереди много важной работы. Очень ценно, что к делегатам обратилась генеральный директор фабрики Елена Косенкова. Она подчеркнула значимость профсоюзного движения для предприятия и заверила в полной поддержке в вопросах защиты прав трудящихся. Продолжаем в том же духе!», – прокомментировал работу конференции Игорь Иванов.

В своём выступлении Игорь Иванов отметил, что наш псковский профсоюз промышленности — это сильная команда, с которой берут пример. И это не просто слова, а результат общей работы.

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