Общество

В Пскове прошла презентация песенных сборников автора гимна города. ФОТО

Состоялась презентация песенных сборников «Заонеженка», «Русская фамилия» и «Песенное творчество» Заслуженного деятеля искусств Карелии, Заслуженного работника культуры России, автора гимна Пскова, Почетного гражданина города Николая Мишукова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, презентация прошла в 22 июля, в псковском Городском культурном центре.

Мероприятие было в формате творческого вечера, в ходе которого его главный участник исполнял свои произведения и делился со зрительным залом воспоминаниями и историями из жизни.

От имени депутатов Псковской городской Думы поздравил известного псковского музыканта, преподавателя, композитора, поэта, общественного деятеля с этим событием Григорий Турчин.

«Ваше отношение к любимому делу заслуживает особого уважения, благодаря вам культурная жизнь Пскова стала заметно богаче. Пусть личные и профессиональные качества, поддержка родных и друзей будут залогом успеха во всех делах и начинаниях, а каждый день полон свершениями и согрет любовью дорогих вам людей», - пожелал парламентарий Николаю Мишукову.