Общество

На границе в Псковской области в одной из машин обнаружили труп коровы

К гибели животного в одной из автомашин на границе в Псковской области привели грубые нарушения требований ветеринарного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

189 голов крупного рогатого скота перевозились тремя машинами из Литвы в Республику Казахстан. В ходе проверки было установлено несоответствие данных об адресе получателя товара, указанного в ветеринарном сертификате, сведениям в товаротранспортных документах. Кроме того, данные о предприятии-поставщике, месте проведения карантинирования и стране происхождения животных отличались от данных, изложенных в разрешении. Не был соблюдён 30-дневный срок карантинирования животных.

Было установлено также нарушение сроков проведения исследований на наличие генома вируса Шмалленберга. В результате допущенных нарушений при погрузке и транспортировке животных одна из коров была обнаружена мертвой.

Ввоз крупного рогатого скота запрещен, животные будут возвращены на сопредельную территорию.