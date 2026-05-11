Правнучка Ленина Елена Ульянова скончалась в возрасте 47 лет

Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет, сообщили в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Фото: Дом-музей В. И. Ленина

«Елена Ульянова скончалась 8 мая. Прощание <...> пройдет 13 мая <...> в 14:40 мск в Митинском крематории», — говорится в заявлении пресс-службы.

Там уточнили, что она была двоюродной правнучкой Ленина.

Причиной смерти Елены Ульяновой стало острое инфекционное заболевание.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993-го по 1997-й училась во Франции и США, а затем вернулась в Россию. Она вступила в КПРФ и занималась общественной деятельностью. Принимала участие в экскурсиях и программах музея-заповедника «Горки Ленинские», продолжая миссию бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой, по сохранению исторического наследия семьи, пишет РИА Новости

