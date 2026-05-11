Юрист рассказал, на каких условиях должны работать удаленщики этим летом

Этой весной (за последние 30 дней) россияне обновили более 8,6 млн резюме, показывает аналитика сервиса по поиску работы hh.ru. Причем более 2 млн соискателей указали, что ищут работу или подработку именно на удаленке. Особенно актуальным этот формат занятости становится ежегодно у россиян весной и в преддверии лета. Так, за последний год порядка 40% опрошенных сервисом россиян работают в летние месяцы даже в отпуске. В связи с этим эксперт трудового права, юрист hh.ru Алекснадр Кузнецов рассказал, на каких условиях россияне должны работать на удаленке, как это закрепить в трудовом договоре и может ли работодатель вернуть удаленщика в офис.

В трудовом договоре обязательными условиями работы на удаленке должны быть прописаны такие нюансы как выполнение работы на удаленке (не на территории работодателя), место выполнения работы (это может быть дом работника, коворкинг и т.п.), сумма и порядок компенсации за использование работником собственного оборудования и иных средств, например, интернета. Кроме того, в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору можно указать срок работы на удаленке (бессрочно или в пределах какого-то количества месяцев), порядок взаимодействия, режим рабочего времени, случаи вызова в офис работодателя. Чем подробнее стороны пропишут регламент взаимодействия, тем проще будет дальнейшее взаимодействие.



Работодатель может перевести сотрудника на удалёнку без его согласия или вернуть его с удаленки в офис без его согласия лишь в исключительных чрезвычайных ситуациях. В этом случае режим удаленной работы прекращается в связи с прекращением обстоятельств, которые стали основанием для установления удаленной работы либо отмены соответствующих решений. В иных случаях, если перевод на удаленную работу был бессрочным, возврат работника в офис может оказаться затруднительным для работодателя, то есть просто так вернуть удаленщика, без серьезных оснований компания не может.

Режим рабочего времени устанавливается работником по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором, локальными актами или коллективным соглашением. То есть в трудовом договоре может быть указано время работы, если этого нет, сотрудник сам устанавливает рабочие часы. Однако контроль рабочего времени удаленного работника представляется затруднительным, поскольку рабочее место не находится под прямым или косвенным контролем работодателя.

Работодатель обязан выплачивать компенсацию работнику за использование его оборудования и иных средств работника, которые он использует для выполнения рабочих задач, а также обязан возместить расходы, понесенные в связи с их использованием. А вот сумма компенсации и порядок компенсации уже определяются самим работодателем.

Важно, что при этом работодатель при дистанционной работе исполняет не все обязанности по охране труда, а только их часть. Например, если какой-либо несчастный случай произошел с работником в офисе или не промышленной площадке, то компания обязана провести расследование. А вот в случае наступления несчастного случая с удаленщиком работодатель проводит расследование на основании поступившей информации от самого работника. Работник может предъявить иск к работодателю о компенсации морального вреда, если травма была получена дистанционным работником в рабочее время в процессе исполнения должностных обязанностей.